بدأ فريق ليستر سيتي مشواره تحت قيادة المدير الفني الجديد رود فان نيستلروي بالفوز على ويستهام يونايتد بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

ليستر سيتي يبدأ عهد فان نيستلروي بالفوز بثلاثية على ويستهام في الدوري الإنجليزي

وكان ليستر سيتي أقال مدربه ستيف كوبر بعد الخسارة أمام تشيلسي بنتيجة 1 / 2 في الأسبوع الماضي، وتولى بن داوسون المسؤولية بشكل مؤقت في الخسارة أمام برينتفورد بنتيجة 1 / 4 يوم الجمعة الماضي.

وفي الظهور الأول لنيستلروي الذي عمل مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد الشهر الماضي بعد إقالة مواطنه الهولندي إيريك تين هاج، سجل جيمي فاردي هدفا مبكرا لفريق ليستر سيتي بعد مرور دقيقتين فقط.

وفي الشوط الثاني أضاف بلال الخنوس وباستون داكا الهدفين الثاني والثالث للفريق الملقب بالثعالب في الدقيقتين 61 و90.

وقلص المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج الفارق بتسجيل الهدف الوحيد لويستهام يونايتد في الدقيقة 93.

وكسر ليستر سيتي بهذا الفوز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، وحقق انتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

أما ويستهام يونايتد بقيادة مدربه الإسباني جولين لوبيتيجي فشل في تجاوز الخسارة الثقيلة أمام أرسنال بنتيجة 2 / 5 في الجولة الماضية ليتلقى الهزيمة السابعة هذا الموسم ويتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.