وكيل أوقاف الفيوم في جولة مفاجئة لمتابعة العمل الدعوي والإداري بإدارة غرب الوادي

نفذ الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، جولة مرورية مفاجئة لإدارة غرب الوادي بمركز يوسف الصديق، رافقه خلال الجولة الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بالمديرية، وذلك بهدف متابعة انتظام سير العمل الدعوي والإداري وضمان الالتزام بالضوابط.

وخلال لقائه بالعاملين، شدد الدكتور الشيمي على أهمية تكثيف المرور الميداني على المساجد ومتابعة الأنشطة الدعوية لضمان قيام المساجد بدورها الحيوي في نشر الفكر الوسطي وخدمة الدين والوطن.

وأكد وكيل الوزارة أن القيادة الدعوية يجب أن تكون مؤمنة برسالتها السامية، داعيًا الجميع إلى أداء واجبهم الدعوي والوطني بكل تفانٍ، كما أوصى بضرورة متابعة الحضور والانضباط، مع الحرص على الالتزام بالمظهر اللائق والسلوك المنضبط، بما يعكس الصورة المشرفة لدعاة وزارة الأوقاف.