أرتيتا: مانشستر سيتي لا يزال قادرًا على المنافسة على الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
أرتيتا
أرتيتا

 أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أنه لا يمكن استبعاد مانشستر سيتي من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

مدرب أرسنال: مانشستر سيتي لا يزال قادرًا على المنافسة على الدوري الإنجليزي

وقال أرتيتا في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "مانشستر سيتي فريق قادر على قلب الأمور لصالحه وتحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية، إنهم فريق جيد يقوده مدرب مميز للغاية، لذا لا يمكن استبعادهم من المنافسة".

ويدخل أرسنال مباراة الأربعاء على ملعب الإمارات وهو في المركز الثاني في جدول الترتيب بعد عودته من فترة التوقف الدولي حيث حقق نتائج رائعة بالفوز على سبورتنج لشبونة 5 / 1 في دوري الأبطال، والفوز على نوتنجهام فورست 3 / صفر واكتساح ويستهام يونايتد بنتيجة 5 / 2.

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ويتخلف مانشستر يونايتد بفارق 15 نقطة عن قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبست نقاط عن أرسنال، لكن أرتيتا لم يستبعد أيضا إمكانية أن ينتفض يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد روبن أموريم.

 وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "ما زلنا في وقت مبكر جدا من الموسم، وأي فريق بإمكانه القدرة على تحقيق 5 أو 6 انتصارات متتالية، المنافسة صعبة والفرق تعاني كل أسبوع لتحقيق الفوز، لذا كل شيء ممكن".

وانتقل ميكيل أرتيتا للإشادة بلاعبه بوكايو ساكا قائلا "معدله يتطور كل موسم، ويقدم شيئا مختلفا، ويسعى لتطوير مستواه، ويتسم بالاستمرارية، ولديه بصمة مؤثرة وواضحة على مستوى الأهداف والتمريرات الحاسمة، وحوله مجموعة من اللاعبين المميزين تساعده على تقديم المزيد".

وأشار أرتيتا "التطلع لنجوم كبار أمر جيد، لم يتوقع أحد أن يحقق كريستيانو رونالدو ما وصل إليه عندما بدأ مع مانشستر يونايتد".

واختتم مدرب أرسنال تصريحاته "لكن الاستمرارية في الملاعب تتعلق بالعقلية والأخلاقيات والعمل الجاد وتطوير مهاراته وانسجامه مع زملائه والتواجد في فريق قوي".

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