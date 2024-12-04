حنان مطاوع تشعل الحماس لمسلسل "صفحة بيضاء" وتشارك كواليس مشوقة مع الجمهور



شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها عبر حسابها على إنستجرام مجموعة صور ومقاطع فيديو من كواليس مسلسلها الجديد "صفحة بيضاء"، الذي يواصل فريق العمل تصويره حاليًا استعدادًا لعرضه قريبًا. وظهرت حنان برفقة الفنانة القديرة ميمي جمال والفنانة الشابة أيسل رمزي، مما أثار حماس المتابعين لمشاهدة العمل.

حنان مطاوع تكشف عن تفاصيل شخصيتها



تلعب حنان مطاوع في المسلسل دور طبيبة تواجه العديد من التحديات والمشاكل خلال الأحداث. ورغم الأزمات التي تمر بها، تسعى حنان جاهدة لحلها لكنها تفشل في البداية، إلا أن النهاية تحمل لها تحقيق ما تطمح إليه.

ويُبرز العمل علاقة صداقة قوية تجمعها بالفنانة مها نصار، حيث تدور بينهما الكثير من الأحداث المشوقة.

تعليقات الفنانين على العمل



وصفت حنان مطاوع زميلتيها ميمي جمال وأيسل رمزي بأنهما "الأجمل والألطف"، وأكدت سعادتها بالعمل معهما.

كما نشر الفنان نور محمود فيديو من كواليس العمل، معبرًا عن امتنانه لحنان التي وصفها بـ "وش الخير" عليه في مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما يعيده إلى ذكريات نجاحات سابقة مثل "أمل حياتي" و"وعود سخية".

تعليقات فريق العمل



من جانبه، نشر المؤلف حاتم حافظ صورًا من الكواليس على حسابه بموقع إنستجرام، معبرًا عن أجواء العمل المليئة بالطموح والتفاؤل. كما أرفق نور محمود تعليقه على الفيديو بعبارة تدعو للتوفيق والنجاح، مع الإشارة إلى فريق العمل الذي يضم المؤلف حاتم حافظ والمخرج أحمد حسن وشركة الإنتاج "أروما".

عرض المسلسل أواخر العام الجاري



يواصل فريق عمل "صفحة بيضاء" تصوير مشاهده في مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر عرض المسلسل في أواخر العام الجاري.

ويشارك في البطولة نخبة من النجوم، من بينهم سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، مما يعد الجمهور بعمل درامي مميز ومليء بالمفاجآت.

إنتاج درامي متكامل



العمل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. ويعد "صفحة بيضاء" إضافة جديدة لرصيد حنان مطاوع الفني، التي تواصل تحقيق نجاحات متتالية في مسيرتها الفنية.



يتطلع الجمهور إلى متابعة "صفحة بيضاء" لما يحمله من قصة إنسانية عميقة وأحداث درامية مليئة بالتشويق، ومع مشاركة حنان مطاوع وزملائها كواليس العمل، يزداد الحماس لمشاهدة هذا الإنتاج المميز.