كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد، عندما يتغير الطقس وتنخفض درجات الحرارة، يصبح الحفاظ على صحة البشرة أمرًا أكثر تحديًا.

الشتاء، رغم أنه فصل مميز يتميز بالبرودة والجو الرائع، يمكن أن يؤثر سلبًا على البشرة بسبب الهواء الجاف، البرد القارس، وقلة الرطوبة.

قد يتسبب هذا في جفاف البشرة، تشققات، احمرار، وحتى مشاكل أخرى مثل الحساسية أو الأكزيما.

لذلك، يعد العناية بالبشرة في الشتاء ضرورة للحفاظ على نضارتها وصحتها.

تعرفكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أبرز النصائح للعناية بالبشرة في فصل الشتاء وكيفية التعامل مع التغيرات الجوية لتجنب المشاكل الجلدية.

أسباب تأثير الشتاء على البشرة

1. الهواء الجاف:

الهواء الجاف في الشتاء، سواء كان من الهواء البارد في الخارج أو من التدفئة الداخلية في المنازل، يؤدي إلى فقدان البشرة لترطيبها الطبيعي.

هذا الجفاف قد يسبب تشققات أو تهيجات على سطح البشرة.

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد



2. انخفاض مستويات الرطوبة:

خلال الشتاء، تتراجع مستويات الرطوبة في الجو، مما يقلل من قدرة البشرة على الاحتفاظ بالماء.

هذا يؤدي إلى جفاف البشرة وفقدان نعومتها، وقد يسبب أيضًا حكة وتهيج.



3. التعرض للحرارة الداخلية:

التدفئة المركزية أو أجهزة التدفئة المنزلية قد تزيد من جفاف الجو داخل المنزل، مما يؤدي إلى نقص الرطوبة في البشرة وزيادة جفافها.



4. البرودة القاسية:

الطقس البارد يؤدي إلى انكماش الأوعية الدموية في البشرة، مما يقلل من تدفق الدم إليها.

هذا يقلل من وصول العناصر الغذائية والأوكسجين إلى الجلد، مما قد يسبب في النهاية بهتان البشرة وفقدان حيويتها.

نصائح للحفاظ على صحة البشرة في الشتاء

1. استخدام مرطبات البشرة: يعد استخدام مرطبات البشرة أمرًا أساسيًا في الشتاء. اختر مرطبًا غنيًا بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، زبدة الشيا، أو حمض الهيالورونيك.

هذه المكونات تعمل على تجديد الرطوبة في البشرة والحفاظ عليها ناعمة ومرطبة.

ينصح بوضع المرطب بعد الاستحمام مباشرة لاحتباس الرطوبة داخل البشرة.

2. استخدام واقي شمس حتى في الشتاء: على الرغم من أن الشمس قد تكون أقل سطوعًا في الشتاء، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية لا تزال قادرة على التأثير على البشرة، مما قد يؤدي إلى التقدم في السن المبكر وظهور التجاعيد، استخدم كريم واقٍ من الشمس يوميًا حتى في الأيام الباردة.



3. تجنب الاستحمام بالماء الساخن: في الشتاء، قد تشعر بالرغبة في الاستحمام بماء ساخن للاسترخاء، لكن الحرارة العالية قد تؤدي إلى تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية التي تحميها، استخدم ماء دافئ بدلًا من الماء الساخن للحفاظ على رطوبة البشرة.



4. شرب الكثير من الماء: بالرغم من أن الطقس البارد قد لا يجعلك تشعر بالعطش كما في الصيف، إلا أن شرب الماء بانتظام ضروري للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل، الماء يساعد في تجديد خلايا البشرة ويمنع جفافها.



5. التركيز على النظام الغذائي: لتغذية البشرة بشكل صحي، احرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات، وكذلك الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 مثل الأسماك والمكسرات، هذه العناصر الغذائية تساعد في تعزيز صحة البشرة وتحافظ على مرونتها.



6. استخدام العلاجات الطبيعية: يمكن لبعض العلاجات الطبيعية أن تكون مفيدة جدًا في الشتاء، على سبيل المثال، يمكن استخدام العسل لترطيب البشرة أو زيت جوز الهند لترطيب البشرة الجافة وحمايتها من التشققات.



7. تجنب المنتجات الكيميائية القاسية: تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية أو مواد مهيجة للبشرة في الشتاء.

اختر منتجات لطيفة ومغذية للبشرة، مثل صابون مرطب أو غسول يحتوي على مكونات طبيعية.



8. العناية بالبشرة حول العينين: المنطقة المحيطة بالعينين هي الأكثر حساسية في الوجه، وقد تكون أكثر عرضة للتجاعيد والجفاف في الشتاء.

استخدم كريمات مرطبة خاصة لمنطقة العين تحتوي على مكونات مغذية مثل فيتامين E أو الكولاجين.



9. ترطيب الشفاه: لا تنسَ العناية بشفاهك في الشتاء،قد يتسبب الهواء الجاف في تشقق الشفاه، لذا استخدم مرطبات الشفاه أو الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند للحفاظ عليها ناعمة ورطبة.



10. استخدام قناع للوجه: يمكن استخدام أقنعة مرطبة للوجه بشكل دوري في الشتاء لترطيب البشرة وتعزيز إشراقتها، اقنعة مثل ماسك الأفوكادو أو ماسك العسل والحليب تساعد في إعادة النعومة والنضارة للبشرة الجافة.



العناية بالبشرة في الشتاء تتطلب بعض الجهد الإضافي، ولكن باتباع النصائح السابقة يمكنك الحفاظ على بشرة صحية وناعمة.

من خلال استخدام المرطبات المناسبة، تجنب العوامل المسببة للجفاف، وتوفير تغذية داخلية للبشرة، يمكنك حماية نفسك من الآثار السلبية للطقس البارد والتمتع ببشرة ناعمة ومشرقة طوال فصل الشتاء.