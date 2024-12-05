وكيل أوقاف بالفيوم يلتقي أئمة العجميين وجميع العاملين لمناقشة تطوير العمل الدعوي والإداري

قام الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، بزيارة مهمة إلى إدارة العجميين، اليوم الأربعاء 2024/12/4م، حيث التقى بقيادات الإدارة وأئمة المساجد وجميع العاملين في لقاء تناول سبل تعزيز الدور الدعوي والإداري للأئمة وجميع العاملين ورفع كفاءتهم، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري.

وخلال اجتماعه،أكد فضيلته على أهمية تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي، مشددا على ضرورة متابعة الأداء ميدانيًا، كما أشار إلى أهمية تحويل المساجد إلى منارات علم وفكر؛ تعزيزًا للقيم الدينية الصحيحة، وحماية للمجتمع من الفكر المتطرف.

ووجه فضيلته بأهمية تطوير مهارات الأئمة، مع التركيز على مراجعة القرآن الكريم، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنبر لنشر العلم المستنير، ودعا إلى تعزيز المنافسة العلمية بين الأئمة، مع التأكيد على أن التميز سيعتمد على الالتزام بالمنهج الأزهري الراسخ والتصدي للأفكار الهدامة.

وفي لقائه بأئمة المساجد،بمسجد الشيخ يوسف بالعجميين استمع فضيلته لأستفساراتهم وناقش معهم التحديات التي تواجه العمل الدعوي، وأكد على أهتمام المديرية بدعمهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يمكنهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.

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