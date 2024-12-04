محافظ الغربية ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: حلول عملية لتعزيز الإنتاج وتطوير القطاع الزراعي

محافظات
بوابة الفجر

 

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ووفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة وبحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة والمهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد مع المزارعين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والري. وذلك في إطار التعاون المشترك بين السلطة التنفيذية والبرلمان، بهدف نقل نبض الشارع الزراعي ووضع حلول عملية تعود بالنفع على المزارعين في إطار حرص القيادة التنفيذية والتشريعية على الاستماع إلى مشكلات المزارعين والعمل على إيجاد حلول واقعية ومستدامة، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة أبناء محافظة الغربية.

 

وناقش الاجتماع التحديات الميدانية التي يواجهها المزارعون، ومنها صعوبات تسويق المحاصيل،كما استمع المحافظ ورئيس اللجنة إلى مقترحات المزارعين واعضاء مجلسي النواب حول إيجاد حلول عملية، مع التأكيد على أهمية دعمهم بأحدث الأساليب الزراعية والتقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية، وأكد المحافظ أن الغربية، واحدة من المحافظات الرائدة في الزراعة والصناعة، فتضم 29 قرية منتجة، لكل منها طابعها الإنتاجي الخاص. مشيرا إلى أن هذه القرى تعتمد على ورش ومصانع يديرها الأهالي، مما يجعلها نموذجًا فريدًا للتنمية الاقتصادية المحلية.

 

وأكد المحافظ التزام المحافظة بتوفير الدعم اللازم للمزارعين، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الفني والتقني لزيادة الإنتاجية. وقال الجندي: “نهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص من خلال العمل المشترك مع مجلس النواب ودعم القرى المنتجة لتكون قاطرة للتنمية الزراعية.”

 

من جانبه، أشاد النائب هشام الحصري بجهود محافظة الغربية في دعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدًا أن التعاون بين مجلس النواب والمحافظة يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن لجنة الزراعة والري ستواصل متابعة المشكلات على أرض الواقع، مع العمل على إيجاد حلول تشريعية وتنفيذية لتحسين ظروف المزارعين وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

 

ودعا المحافظ كافة الأطراف إلى العمل بروح الفريق لتطوير القطاع الزراعي، مشددًا على أهمية استمرار اللقاءات المباشرة مع المزارعين لنقل التحديات والمقترحات. وأضاف: “الغربية بمزارعيها ومنتجيها قادرة على أن تكون نموذجًا يحتذى به في التنمية الريفية والزراعية.”

 

وفي ختام الاجتماع، تبادل المحافظ ورئيس اللجنة الدروع التذكارية بين المحافظة واللجنة البرلمانية، في لفتة تعبر عن الشراكة الوثيقة والجهود المشتركة المبذولة لخدمة قطاع الزراعة والمزارعين.

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