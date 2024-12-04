أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء شاب حياته شنقًا داخل منزله في العجوزة

حوادث
بوابة الفجر

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في إنهاء شاب حياته شنقًا داخل منزله بسبب مروره بأزمة نفسية في العجوزة
 

وكشفت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة
 

أزمة نفسية

تلقي مركز شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل منزله، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مشنوق ومدلي بحبل مربوط  في السقف.

بإجراء التحريات أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولم يتهم أسرته أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الإجراءات القانونية العثور على جثة شاب العجوزة

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