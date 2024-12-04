" الجيزاوي" يفتتح فاعليات الدفعة الأولى لـ مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ

محافظات
جامعة بنها
جامعة بنها

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، ونشر الوعى بأهمية الاستدامة واستخدام الموارد المتاحة واستثمارها بشكل أفضل في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال إطلاق بدء فعاليات مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ  (الدفعة الأولى ) للهيئة المعاونة بالجامعة بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بسيوني مدير وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بالجامعة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء الدفعة الأولى من المبادرة.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن الجامعة تبنت الجامعة العديد من السياسات والإجراءات الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال الاعتماد تدريجيا على الطاقة الجديدة والمتجددة فى بعض المنشآت بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء في الجامعة وهو ما انعكس على تأثير الجامعة في التصنيفات العالمية التي تقيس مدى التزام الجامعات بمؤشرات التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها.

وأضاف "الجيزاوي" أن مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ تستهدف بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة في مجال التنمية المستدامة، ليكونوا سفراء الجامعة للتنمية المستدامة والمناخ، وكذلك نشر ثقافة التنمية المستدامة في الجامعة والمجتمع المحيط، وذلك من خلال حزمة من الدورات التدريبية والممارسات التفاعلية العملية والميدانية متضمنة أنماط التنمية، وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتعرف على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ أهداف التنمية المستدامة تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقليل الانبعاثات الكربونية تغيرات المناخ

مواد متعلقة

إحالة أوراق شقيقين للمفتي لقتلهم شخص وشروعهم في قتل أخر بالقليوبية

انقلاب سيارة "تريلا" أعلى الطريق الدائري في قليوب (صور)

محافظ القليوبية يتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر (صور)

محافظ القليوبية يعد بتوفير فرص عمل للشباب خلال لقاء المواطنين

محافظ القليوبية يتفقد تدريبات منتخب مراكز الشباب قبل النهائي المرتقب

تأجيل محاكمة المتهمين بـ قتل طفل شبرا الخيمة لجلسة الغد

أهالي عزبة الصفيح يشيعون جثامين ضحايا مذبحة طوخ

النيابة العامة تصرح بدفن جثث مذبحة طوخ
Elfagr.org

الأكثر قراءة

خلال المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي.. أسامة إمام ومنال عبد القادر يقدمان «حلولاً مبتكرة» للتعليم والبحث العلمي في العالم العربي

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ونيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز