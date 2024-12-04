مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات للعاملين بالدولة

تفاصيل جدول صرف رواتب العاملين لشهر ديسمبر 2024 أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية. تم تخصيص خمسة أيام لصرف الرواتب، وأربعة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الشهر، بهدف تقليل التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

تفاصيل جدول الرواتب

الدرجة الممتازة : يحصل أصحاب هذه الدرجة على راتب قدره 11،000 جنيه.

: يحصل أصحاب هذه الدرجة على راتب قدره 11،000 جنيه. الدرجة العالية : يتقاضى العاملون بهذه الدرجة راتبًا يبلغ نحو 8،508 جنيه.

: يتقاضى العاملون بهذه الدرجة راتبًا يبلغ نحو 8،508 جنيه. مديرو العموم : تصل قيمة راتبهم إلى 7،212 جنيه.

: تصل قيمة راتبهم إلى 7،212 جنيه. الدرجة الأولى : يحصلون على راتب قيمته 6،564 جنيه بعد الزيادة.

: يحصلون على راتب قيمته 6،564 جنيه بعد الزيادة. الدرجة الثانية : تم تحديد راتبها الجديد بـ 5،864 جنيه.

: تم تحديد راتبها الجديد بـ 5،864 جنيه. الدرجة الثالثة : يبلغ راتبهم الشهري نحو 5،650 جنيه.

: يبلغ راتبهم الشهري نحو 5،650 جنيه. الدرجة الرابعة: تم تحديد راتبها بقيمة 5،093 جنيه بعد الزيادة.

مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات 2024

تبدأ صرف الرواتب اعتبارًا من يوم 22 ديسمبر 2024 عبر ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية. أما مستحقات المتأخرات، فسيتم صرفها خلال الفترة من 8 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2024، مع إمكانية صرف الرواتب في أي وقت بعد التاريخ المحدد.

مواعيد صرف الرواتب لشهر ديسمبر 2024

كشفت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف رواتب العاملين بالدولة لشهر ديسمبر 2024، مشيرة إلى تخصيص خمسة أيام للصرف، وذلك لضمان انسيابية العملية وتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي. كما تم الإعلان عن مواعيد صرف المتأخرات لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة.

تفاصيل الرواتب بعد الزيادة

العاملون بالدرجة الممتازة: 11،000 جنيه.

العاملون بالدرجة العالية: 8،508 جنيه.

مديرو العموم: 7،212 جنيه.

أصحاب الدرجة الأولى: 6،564 جنيه.

أصحاب الدرجة الثانية: 5،864 جنيه.

أصحاب الدرجة الثالثة: 5،650 جنيه.

أصحاب الدرجة الرابعة: 5،093 جنيه.

موعد صرف الرواتب

تم تحديد يوم 22 ديسمبر 2024 كبداية لصرف الرواتب لجميع العاملين بالدولة. وتكون المبالغ متاحة في ماكينات الصراف الآلي حسب الجدول الزمني. أما صرف مستحقات المتأخرات، فسيبدأ من 8 ديسمبر ويستمر حتى 10 ديسمبر 2024.