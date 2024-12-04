خاص | إيمان العاصي عن برغم القانون: 'كنت حاسه أنه أبدي.. واتوحدت مع ليلى نفسيًا وانسانيًا'

كشفت إيمان العاصي في تصريح خاص لـ الفجر الفني عن صعوبات مسلسل برغم القانون بعد النجاح الكبير الذي حققه فور طرحه.

وقالت إيمان العاصي:" حضرنا المسلسل في وقت طويل بدأنا في يناير وصورنا في شهر 6 وكان ممكن يكون في 4 لوكيشنات في بور سعيد بيوم واحد، وكنت حاسه أنه ابدي من كتر طول مدة التصوير واتوحدت مع ليلى نفسيًا وانسانيًا جدًا ".

قصة مسلسل برغم القانون



ينتمي مسلسل برغم القانون إلى فئة الدراما الاجتماعية المشوقة، حيث تدور أحداثه حول ليلى، التي تؤدي دورها الفنانة إيمان العاصي، وهي محامية تنتمي للطبقة المتوسطة ومتزوجة من أحمد (يجسد شخصيته الفنان محمد القس) ولديهما ثلاثة أطفال. تتعقد القصة عندما يختفي أحمد فجأة، لتكشف الأحداث لاحقًا أن اسمه الحقيقي هو أكرم، وهو متزوج سابقًا من بيريهان، وتتضح خلفيات القصة عندما يتبين أن أكرم تسبب في إصابة شقيق بيريهان، الذي يؤدي دوره الفنان هاني عادل، بعاهة مستديمة في عينه، مما أدى إلى صدور حكم قضائي ضده. هرب أكرم إلى بورسعيد ليختبئ حتى تسقط الأحكام الصادرة بحقه، مما أجبره على البقاء هناك لعشر سنوات، خلال هذه الفترة، تعرف على ليلى وتزوجها. تتصاعد الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق، لتكشف مزيدًا من المفاجآت والصراعات.



أبطال مسلسل برغم القانون

يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إيمان العاصي، رحاب الجمل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، عايدة رياض، بتول الحداد، وليد فواز، هاني عادل، فرح يوسف، جوري بكر، الطفل سليم يوسف، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.

آخر أعمال إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي مؤخرًا في مسلسل جعفر العمدة،الذي عُرض خلال موسم رمضان 2023، إلى جانب نخبة من النجوم العمل من بطولة محمد رمضان وزينة وهالة صدقي، بالإضافة إلى مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، ومنذر رياحنة. كما ضم المسلسل عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، وجوري بكر، إلى جانب طارق النهري، أحمد عبد الله، وإحسان الترك، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، بمشاركة مهاب طارق في كتابة السيناريو والحوار.