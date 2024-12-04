بوتين: اليوم كل ما يأتي من الشرق هو جيد ومثمر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تردي اقتصاد أوروبا بسبب عوامل عديدة منها عدم الحصول على الطاقة بأسعار زهيدة مشيرا إلى أن كل ما يأتي من الشرق هو جيد ومثمر.

وقال الرئيس بوتين في كلمته في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي!" المنعقد في العاصمة موسكو: "الاقتصاد الألماني والأوروبي يعيشان أوقاتا صعبة بسبب عدم توفر الحصول على موارد الطاقة المستقرة بأسعار زهيدة، وكذلك بسبب عدم إمكانية الاستثمار واستخدام العملة الأوروبية في التسويات واستخدام شبكات النقل".

وحدد بوتين في كلمته أبرز نتيجة اقتصادية حققتها البلاد خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية وتتمثل في "تغيير هيكل الاقتصاد الوطني".

وأضاف بوتين: "هناك شركات ألمانية تغلق في عدد من القطاعات من بينها الأسمدة والزراعة، لقد خسر الاقتصاد الألماني السوق الروسية".

وأردف: "معدل النمو في الاقتصاد الأوروبي 1% أما في الاقتصاد الروسي 3.9% وقد يصل إلى 4% في هذا العام".

وأكد بوتين أن الأمريكيين يمنعون ألمانيا من استخدام الموارد الرخيصة من روسيا، ويوفرون إمكانية التربح من الموارد والصناعات الأوروبية وذلك على أقل تقدير ليس نهجا "صديقا" لأوروبا.

وتابع الرئيس: "العودة إلى المواقع القديمة في السوق الروسية صعب، ولن تكون هناك عراقيل من جانبنا، ولكن المشكلة تكمن في العقبات السياسية التي تضعها المفوضية الأوروبية وغيرها من الإجراءات داخل الاتحاد الأوروبي".

كما روى الرئيس الروسي قصة معبرة وتتوافق مع الواقع الحالي السائد في العالم بين الشرق والغرب وقال: "صديق لي كان يجول في برلين، وقابل عجوزا يصطاد السمك، فسأله: كيف الحال؟ فأجاب العجوز: ليس ثمة سمك هنا، فسأله الصديق: لماذا؟ فرد العجوز: لأن الريح قادمة من الشرق.. كل القاذورات تأتي من الشرق، هل أنت بولندي؟ فأجاب الصديق كلا.. أسوأ من البولندي.. ولم يجبه..".

وأضاف بوتين: "اليوم كل ما هو يأتي من الشرق جيد ومثمر".