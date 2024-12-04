خبر سار.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025

موعد صرف معاشات يناير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025، حيث سيتم رفعه ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه. كما ستتم زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14،500 جنيه بدلًا من 12،600 جنيه. وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يناير المقبل 2025.

تفاصيل زيادة المعاشات

الحد الأدنى للمعاشات : سيتم رفعه بمقدار 195 جنيه ليصبح 1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه.

: سيتم رفعه بمقدار 195 جنيه ليصبح 1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه. الحد الأقصى للمعاشات: سيرتفع ليصل إلى 11،600 جنيه بدلًا من 10،080 جنيه.

وأضاف اللواء جمال عوض أن هذه الزيادة تأتي ضمن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يشمل زيادات سنوية تلقائية للحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

موعد صرف معاشات يناير 2025

سيتم صرف معاشات يناير 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء 1/1/2025، حيث سيتم صرف المعاشات المحولة إلى البريد والبنوك من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى ماكينات الصرف الآلي والمحافظ الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات

يمكن للمستفيدين من المعاشات الاستعلام عن الزيادة عبر الصفحة الرسمية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بهم للحصول على تفاصيل المعاش.

الهدف من الزيادة