موعد صرف معاشات يناير 2025
خبر سار.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025، حيث سيتم رفعه ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه. كما ستتم زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14،500 جنيه بدلًا من 12،600 جنيه. وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يناير المقبل 2025.
تفاصيل زيادة المعاشات
- الحد الأدنى للمعاشات: سيتم رفعه بمقدار 195 جنيه ليصبح 1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه.
- الحد الأقصى للمعاشات: سيرتفع ليصل إلى 11،600 جنيه بدلًا من 10،080 جنيه.
وأضاف اللواء جمال عوض أن هذه الزيادة تأتي ضمن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يشمل زيادات سنوية تلقائية للحد الأدنى والأقصى للمعاشات.
موعد صرف معاشات يناير 2025
سيتم صرف معاشات يناير 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء 1/1/2025، حيث سيتم صرف المعاشات المحولة إلى البريد والبنوك من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى ماكينات الصرف الآلي والمحافظ الإلكترونية.
كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات
يمكن للمستفيدين من المعاشات الاستعلام عن الزيادة عبر الصفحة الرسمية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بهم للحصول على تفاصيل المعاش.
الهدف من الزيادة
- تأتي هذه الزيادة في إطار تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من المعاشات في مصر، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف الحياة. الهدف الأساسي هو رفع الحد الأدنى للمعاشات ليعكس احتياجات الحياة اليومية للمتقاعدين، بالإضافة إلى تقديم دعم أكبر للذين يتلقون معاشات أقل.
- التأثير على المستفيدين
- الزيادة تشمل أصحاب المعاشات التي تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، مما يعني أن جميع المتقاعدين الجدد الذين يتقاعدون في بداية العام سيكونون من المستفيدين الرئيسيين. كما ستساهم هذه الزيادة في تحسين الوضع المالي للعديد من المتقاعدين الذين يعانون من ضعف قيمة المعاشات القديمة.
- زيادة الأجر التأميني
- إلى جانب الزيادة في المعاشات، تم الإعلان عن زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14،500 جنيه بدلًا من 12،600 جنيه، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المعاشات المستقبلية للأفراد الذين يخضعون لهذا الأجر التأميني. هذه الزيادة تهدف إلى رفع مستوى التغطية التأمينية للعمال وأصحاب الدخل المتوسط.
- الزيادات السنوية التلقائية
- حسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، هناك زيادة سنوية تلقائية للحد الأدنى والأقصى للمعاشات، وهذا يعنى أن هذه الزيادة ليست استثنائية وإنما جزء من النظام المتبع لتعزيز المعاشات سنويًا بشكل تلقائي لمواكبة التضخم.
- التيسيرات في صرف المعاشات
- من أجل تسهيل عملية صرف المعاشات، يتم توفير عدة خيارات للمستفيدين. يمكن للمستفيدين صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء مصر، كما يمكنهم استخدام ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك أو استخدام المحافظ الإلكترونية التي تتيح لهم صرف المعاشات بسهولة وفي أي وقت.
- إجراءات الاستعلام والتحديث
- تسمح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المعاشات بالاستعلام عن تفاصيل المعاشات وزيادتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. هذا يشمل الاطلاع على قيمة المعاش بعد الزيادة، والتأكد من وجود أي تعديلات قد تطرأ على حساباتهم. توفر الهيئة أيضًا وسائل أخرى لتقديم خدمات الدعم والإجابة على الاستفسارات الخاصة بالمستفيدين.