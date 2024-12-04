ختام الدورة الكشفية 43 والإرشادية 29 لجوالي وجوالات كليات جامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط اليوم الأربعاء حفل ختام الدورة الكشفية 43، والإرشادية 29 لجوالي وجوالات كليات الجامعة، والتى نظمتها إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، في الفترة من 28 نوفمبر 2024 وحتى اليوم 4 من ديسمبر 2024 بأرض المخيم الكشفي بالجامعة

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزيةومحمد سيد مصطفى مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بحسن تنظيم الدورة الكشفية، والتي تمت في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية حيث مثلت نموذجا متميزا لنشر قيم الجوالة المتعلقة بروح الفريق والمواطنة للنهوض بالمجتمع، وتضمنت أنشطة ومسابقات متميزة في العديد من المجالات التي شملت؛ الدين للحياة، والتطبيقات العلمية والبيئية، والاقتصاد والمواطنة، والفنون والآداب، والتطلع للقيادة، ومهارات الحياة، والخدمة العامة، والتقاليد والفنون الكشفية، والكرنفال، والصحة والرياضة، والاتصال العالمي، والقيم والاتجاهات الكشفية، مؤكدًا أن هذا النشاط يؤثر إيجابيًا على شخصية الطالب، وعلاقاته بالآخرين، والمهارات الحياتية التي يحتاجها للحصول على فرصة حقيقية في سوق العمل.

وشهد حفل الختام حضور الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، إلى جانب نخبة من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس فيها، ومسئولي رعاية الطلاب، والطالب مارتن ناصر رئيس اتحاد الطلاب، والطالب صلاح النديم نائب رئيس الاتحاد، وحشد من الطلاب، والطالبات المشاركين.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى على استمرار إدارة الجامعة في تشجيع ودعم ممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية، مشيدًا بمستوى نشاط الجوالة بالجامعة، وبالتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، الذي لمسه بين المشاركين بالنشاط، والقائمين عليه، وجميع إدارات الجامعة التي ساهمت في نجاح هذا النشاط، داعيًا طلاب الجامعة إلى مزيد من الترابط في العمل لتحقيق مصلحة الوطن في ظل وجود قيادة سياسية لا تدخر جهدا في دعم وتمكين الشباب المصري.

وتقدم محمد سيد مصطفى؛ بالشكر لإدارة الجامعة والقائمين على رعاية الأنشطة الطلابية فيها؛ على دعمهم الكبير لجميع أنشطة الدورة، مشيرًا إلى أن جميع عشائر الجوالة المشاركة في الدورة الكشفية من مختلف كليات الجامعة، كانت على قدر المسئولية، وأثبتت أن الحركة الكشفية بالجامعة على عهدها دومًا من الريادة والتميز.

وخلال الحفل تم توزيع الدروع لعشائر الكليات المشاركة في الدورة الكشفية 43 والإرشادية 29 وكما تم توزيع شهادات التقدير للمتميزين في كل من أنشطة الدورة، إلى جانب تكريم الجوال والجوالة المثاليين على مستوى الدورة، وعلى مستوى كل عشيرة