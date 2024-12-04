عصام محسين: مهمتي لحين قدوم الجهاز الجديد.. ولديّ خبرة 30 سنة تدري

تحدث عصام محيسن المدير الفني المؤقت لنادي غزل المحلة، عن مسيرته في الملاعب سواء كلاعب أو مدرب، قبل تولي مهمة المدير الفني للفريق السماوي.

وقال عصام محيسن في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أتواجد في المحلة منذ 50 عامًا، ولدي 30 عام من الخبرة في التدريب ولدي طموح والتزام.

وتابع محيسن: قادر على بناء غزل المحلة، وأتمنى التوفيق في المهمة وفي أي مكان سأخدم غزل المحلة.

واختتم عصام محيسن: لن أستمر مع الجهاز الفني الجديد، وفي أندية وفرق الأقاليم يكون الأمر صعبًا، لكني سأكمل مهمتي، وسعيد بتواجدي في قطاع الناشئين.

