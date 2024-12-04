البورصة تعلن تنفيذ الطرح العام والخاص للمصرف المتحد

أعلنت البورصة المصرية عن نجاح الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد، حيث تم طرح 330 مليون سهم، تمثل 30% من إجمالي رأس المال المصدر، بسعر 13.85 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.57 مليار جنيه، موزعة على شريحتين: الطرح الخاص والعام.





وأوضحت البورصة في بيانها الصادر اليوم (الأربعاء)، أن الشريحة الأولى (الطرح الخاص) شملت 313.5 مليون سهم، ما يمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع و28.5% من إجمالي رأس المال المصدر، بقيمة إجمالية بلغت 4.34 مليار جنيه. أما الشريحة الثانية (الطرح العام)، فقد تضمنت 16.5 مليون سهم، ما يمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع و1.5% من رأس المال المصدر، بقيمة 228.5 مليون جنيه.





وأكدت البورصة أن عملية قيد وطرح أسهم المصرف المتحد تمت باحترافية عالية بالتعاون بين البورصة المصرية، الهيئة العامة للرقابة المالية، البنك المركزي، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى مدير الطرح وشركات السمسرة المشاركة. وتم تقديم طلب القيد يوم 16 أكتوبر 2024، وحصل على موافقة لجنة القيد في 23 أكتوبر 2024.





تم فتح الاكتتاب في الطرح الخاص خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر 2024، وفي الطرح العام خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2024. وقد تم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول اليوم، 4 ديسمبر 2024، مع رد الأموال الفائضة للعملاء في نفس اليوم.





وأشارت البورصة إلى أن الطرح الخاص شهد تغطية بمعدل 6 مرات، بينما حقق الطرح العام تغطية كبيرة بلغت 59 مرة، مع نسبة تخصيص وصلت إلى 1.7%.