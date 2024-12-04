لهذا السبب.. كارمن سليمان تتصدر التريند

الفجر الفني
كارمن سليمان
كارمن سليمان

تصدر اسم الفنانة كارمن سليمان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن خبر حملها بمولود جديد. 

سبب تصدر كارمن سليمان التريند 

وشاركت كارمن سليمان مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، تعلن من خلتلها خبر حملها، وكتبت: «الحمد لله.. أسرتنا هتكبر». 

كارمن سليمان تعلن خبر حملها 

وظهرت كارمن سليمان في الصور برفقة زوجها ببطن ممتلاءه من الحمل، وحاز المنشور على إعجاب عدد كبير من الجمهور ونجوم الفن ووهنئوها بحملها الجديد.

آخر أعمال كارمن سليمان

وكان آخر أعمال كارمن سليمان أغنية اسيبلك روحي التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجاءت من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال.

كلمات أغنية اسيبلك روحي

بقى جايلي تاني تسمعني كلام بتقوله بس عشان ترجعني

ولما ارجع تضيعني ولما هضيع كلامك مش هينفعني

روح شوف بدالي أنا نسيتك خلاص مبقتش انا اللي بضعفي قويتك

وشوفتك سكة ومشيتك غلطت كتير وغلطة عمري حبيتك

لو اتخير ولازم حاجة هختارها اسيبلك روحي ولا اكسرها هكسرها

حاولت اكسب وجودي معاك ولما مشيت طلع في حاجات كتير مكسبها نخسرها

مفيش دلوقتي مفيش بكره ولو محتاجني اعيشلك عيش على الذكرى

رجوعك تاني مش فكرة ده عمر زمان ما يرجع مهما ايه يجرى

لو اتخير ولازم حاجة هختارها اسيبلك روحي ولا اكسرها هكسرها

حاولت اكسب وجودي معاك ولما مشيت طلع في حاجات كتير مكسبها نخسرها

ومهما تقول انا ندمان على الفاضي ياريت ندمان كانت بترجع الماضي

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