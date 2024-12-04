مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.. يستعد النجم محمد صلاح لمواصلة مسيرة التألق مع فريقه ليفربول الذي يواجه تحديًا جديدًا ضد نيوكاسل يونايتد في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025. ويدخل ليفربول هذه المباراة وهو في صدارة الترتيب، بينما يسعى نيوكاسل لتحسين موقعه في الجدول.

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مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة ليفربول ونيوكاسل: تحديات جديدة للريدز في مشوار البريميرليج

يحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 25 نقطة، متقدمًا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه آرسنال و11 نقطة عن غريمه التقليدي مانشستر سيتي. ويأتي هذا التقدم بعد فوزه الأخير على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، مما عزز موقعه في القمة.

ويتطلع المدرب آرني سلوت ورجاله إلى مواصلة سلسلة الانتصارات من أجل توسيع الفارق مع المنافسين أو الحفاظ عليه، بهدف استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن الفريق منذ ثلاثة مواسم. تعتبر مباراة نيوكاسل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

من ناحية أخرى، يحتل نيوكاسل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة. ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية لفرملة الريدز والتقدم لمزاحمة فرق الوسط في الترتيب.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء 4 ديسمبر على ملعب سانت جيمس بارك. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط. وسيتم بث مباراة ليفربول ونيوكاسل عبر قناة beIN Sports HD 2.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد أرني سلوت، مدرب ليفربول، على التشكيل التالي لمواجهة نيوكاسل:

- حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

- خط الدفاع: كونر برادلي، إبراهيما كوناتيه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس

- خط الوسط: ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر، كورتس جونز

- خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نوينز

جدول مواجهات الجولة الـ 14 في الدوري الإنجليزي



- إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس: تلعب المباراة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

- ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد: تلعب المباراة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

- ساوثهامبتون ضد تشيلسي: تلعب المباراة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

- مانشستر سيتي ضد نوتنجهام: تلعب المباراة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

- نيوكاسل ضد ليفربول: تلعب المباراة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

- إيفرتون ضد ولفرهامبتون: تلعب المباراة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

- أرسنال ضد مانشستر يونايتد: تلعب المباراة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

- أستون فيلا ضد برينتفورد: تلعب المباراة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

- فولهام ضد برايتون: تلعب المباراة يوم الخميس 5 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

- بورنموث ضد توتنهام: تلعب المباراة يوم الخميس 5 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.