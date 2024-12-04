رئيس ميناء دمياط: مستمرون في تحسين وتطوير منظومة العمل

أكد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يواصل جهوده لتطوير وتحسين منظومة العمل ورفع كفاءتها، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية، برئاسة اللواء أسامة نجم من قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المختصة.





وذكرت الهيئة في بيانها أن أعمال اللجنة بدأت بعرض تقديمي استعرض أهم التوصيات السابقة وما تم إنجازه بشأنها، بالإضافة إلى بنود التفتيش الحالية. كما أجرت اللجنة جولات ميدانية شملت مراجعة سلامة الإجراءات داخل الميناء، خطط الطوارئ، وسيناريوهات التعامل مع المواقف المختلفة، ومدى جاهزية العاملين للتعامل معها.





كما شملت الجولات التفتيش على إجراءات المحافظة على البيئة، خطط التخلص من المخلفات ومكافحة التلوث، ومراجعة مركز العمليات وإدارة الأزمات للتأكد من كفاءته. وتمت متابعة سلامة المعدات في الساحات، المخازن، الأرصفة، ومعامل الفحص المركزية، إضافة إلى التحقق من صلاحية الوحدات البحرية للإبحار ومراجعة إجراءات الدخول والخروج من بوابات الميناء.





وتضمنت عمليات التفتيش افتراض مواقف طارئة لقياس كفاءة التعامل معها، حيث أجريت مناورة تدريبية تضمنت سيناريوهات مختلفة، منها افتراض اندلاع حريق داخل قاطرة بحرية وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى مناورة أخرى لاختبار إجراءات التعامل مع حريق في تانك الميثانول التابع لإحدى الشركات، وتم متابعة أداء العاملين وقوات الحماية المدنية في الاستجابة لهذه السيناريوهات.





تأتي هذه الجهود في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على تطبيق أعلى معايير السلامة وضمان كفاءة العمليات التشغيلية والإدارية بالميناء.