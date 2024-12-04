رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام الأردني لبحث تعزيز التعاون القضائي

استقبل لمستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بدار القضاء العالي، اليوم الأربعاء، المستشار يوسف ذيابات، النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم للنيابة العامة المصرية.

تعزيز العلاقات التاريخية

رحب المستشار حسني عبد اللطيف بالوفد الأردني، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع بين مصر والأردن. وخلال اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين القضائيتين.

حضور قضائي رفيع

شارك في اللقاء عدد من القضاة والشخصيات القضائية البارزة، من بينهم:

المستشار عاصم الغايش، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

المستشار صلاح مجاهد، مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض.

المستشار طارق عبد الباقي، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.



كما حضر اللقاء القضاة المسؤولون عن إدارات العلاقات الدولية بمحكمة النقض والتعاون الدولي بمكتب النائب العام، في إطار التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون القضائي بين الجانبين.

زيارة تعزز التعاون

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات بين القضاء المصري ونظيره الأردني، وحرصًا على استمرارية التعاون المثمر بما يخدم العدالة في كلا البلدين.

صرح بذلك مستشار الأعلام والتواصل السياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى

IMG-20241204-WA0003

IMG-20241204-WA0002

IMG-20241204-WA0001