تفاصيل انتحار فتاة ثلاثينية داخل مصحة نفسية شهيرة بالمقطم

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية تحقيقاتها في حادثة انتحار فتاة داخل مستشفى للصحة النفسية بمنطقة المقطم.

وأمرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليمه إلى أسرتها، كما طلبت استدعاء ذوي المتوفاة لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاة، البالغة من العمر 34 عامًا، كانت تعاني من اكتئاب حاد، مما دفع أسرتها إلى إدخالها المصحة لتلقي العلاج اللازم. وأوضحت التحقيقات أن الضحية سبق أن حاولت إنهاء حياتها أكثر من مرة في وقت سابق، لكنها لم تفلح في ذلك.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مدير المصحة يفيد بانتحار إحدى النزيلات داخل المستشفى، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المقطم إلى موقع الحادث لمعاينته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتواصل النيابة تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.