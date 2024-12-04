شحوط باخرة سياحية تقل اكثر 50 سائحًا أجنبيا بنهر النيل في المنيا

محافظات
بوابة الفجر

تعرضت باخرة سياحية منذ قليل  وعلى متنها اكثر 50   سائحا أجنبيا للشحوط  نهر النيل أمام احدي مراكز محافظة المنيا.

تلقت الاجهز الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد  بتعرض باخرة سياحية للشحوط بدوار إحدى الجزر في نهر النيل أمام مركز المنيا

على الفور إنتقلت قوات المسطحات المائية والعائمات وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين أن الباخرة شحطة أمام احد الجزر النيلية وعلى متنها اكثر من 50 سائحا أجنبيا. 
وتم الدفع من قبل الوحدات المحلية والمسطحات المائية بقاطرة لسحب الباخرة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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