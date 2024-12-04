ننشر حيثيات الحكم على عامل هتك عرض فتاة بالقاهرة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لعامل متهم بهتك عرض فتاة قاصر  بعد استدراجها تحت ستار الزواج في منطقة البساتين.

وأوضحت المحكمة أنها استندت في قرارها إلى الأدلة المقدمة في القضية، حيث تأكدت من وجود علاقة بين المتهم، المدعو "عرفة.ع"، والضحية، الطفلة "فرحة.إ"، التي لم تتجاوز بعد الثامنة عشر من عمرها، وتطورت تلك العلاقة مع مرور الوقت، حيث استغل المتهم صغر سنها وقلة خبرتها، مُدعيًا حبّه لها. وبناءً على ذلك، طلب منها إقامة علاقة جنسية، وهو ما وافقت عليه، مما أدى إلى وقوع عدة ممارسات غير مشروعة بينهما.

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