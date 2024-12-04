"تصديري الطباعة والتغليف": 630 مليون دولار صادرات القطاع في 8 أشهر

أكدت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات قطاع الطباعة والتغليف حققت 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، مقارنة بـ597.4 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 6%.





جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عُقدت ضمن فعاليات معرض “باك بروسيس”، الذي يتزامن مع معرض “فود إفريقيا”، تحت عنوان “تعزيز سلامة الأغذية من خلال حلول التعبئة والتغليف المبتكرة”. وأوضحت إبراهيم أن قطاع التغليف يساهم بنحو 7% من إجمالي المنتجات المصدرة، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في دعم عمليات التصدير لمختلف القطاعات.





وأشارت إلى أن النسخة الخامسة من معرض “باك بروسيس” تشهد مشاركة 120 شركة تعمل في مجالات الطباعة والتغليف والورق، ما يتيح عرض أحدث التطورات التكنولوجية في هذه الصناعات، خاصة مع الحضور الدولي المميز من دول مثل ألمانيا وتركيا والأردن والكويت والإمارات. وشهد المعرض لقاءات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية لتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي.





من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمارة، استشاري سلامة الغذاء بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن تقنيات التعبئة والتغليف أصبحت عنصرًا حيويًا في صناعة الأغذية، حيث يبحث المستهلكون عن منتجات تتميز بجودة عالية وتغليف يراعي القيم البيئية. وأكد أن الفاقد الغذائي، الذي يعادل ثلث الإنتاج، يعود في كثير من الأحيان إلى مشكلات في التعبئة والتغليف، مما يستدعي تبني أحدث التقنيات للحد من هذا الفاقد.





وفي السياق نفسه، أشار هشام النجار، نائب رئيس شركة دالتكس، إلى الجهود المبذولة لتذليل العقبات أمام الصادرات الزراعية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للنقل والتخزين والتعبئة والتغليف، وتعزيز التسويق والتصدير. وأكد أن هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية وزيادة عائداتها.





من جهتها، أوضحت الدكتورة إسراء موسى، مسؤولة ملف المواد الملامسة للأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المواد المستخدمة في تصنيع الأغلفة والعبوات تساهم في حماية الغذاء من مسببات الفساد المختلفة، مما يضمن سلامته وصحة المستهلك. وأضافت أن هناك مستويات متعددة للتعبئة تشمل: التغليف الأولي (الملاصق للمنتج مباشرة)، التغليف الثانوي (العبوات الإضافية)، وتغليف الشحن (المستخدم لتجميع الحاويات أثناء النقل).





وأشارت إلى أهمية الالتزام بالمعايير لضمان جودة وسلامة الأغذية أثناء تداولها وتصنيعها، ما يعزز الثقة لدى المستهلكين ويضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.