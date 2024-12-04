مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم.. القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز.. يشهد ستاد الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن مواجهة من العيار الثقيل بين فريقين عريقين، أرسنال ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتأتي هذه المباراة وسط توقعات جماهيرية كبيرة وإثارة عالية، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتعزيز موقعيهما في جدول الترتيب.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر يونايتد وأرسنال من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد: مواجهة نارية في الدوري الإنجليزي الممتاز

يبحث المدرب البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، عن تحقيق الفوز المئوي على أرسنال. يعتبر هذا اللقاء تحديًا كبيرًا له وللاعبيه، خصوصًا في ظل الهزائم الثلاثة المتتالية أمام المدفعجية، مما يجعل المباراة ثأرية بالنسبة لهم.

ويحتل أرسنال المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بفارق تسع نقاط عن المتصدر ليفربول. يسعى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا للحفاظ على الزخم وتحقيق انتصار آخر لتعزيز موقع الفريق في المنافسة على اللقب.

موعد المباراة

تقام مباراة الديربي بين أرسنال ومانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

ستنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المباراة على قناة “bein sports HD 1”، مما يتيح لجماهير الفريقين متابعة اللقاء مباشرة.

معلق المباراة

أُسندت مهمة التعليق على المباراة للمعلق الرياضي المتألق عصام الشوالي، مما يضيف نكهة خاصة للمواجهة بتعليقه المميز.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد ميكيل أرتيتا على تشكيلته القوية والمعتادة، والتي قد تضم اللاعبين التاليين:

- حراسة المرمى: ديفيد رايا

- الدفاع: يوريان تيمبر، وليليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري

- الوسط: ميكيل ميرنيو، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس

- الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيريتز، جابرييل مارتينيللي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أرسنال

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ روبن أموريم بتشكيلة تضم اللاعبين ذوي الخبرة والقدرة على التعامل مع مثل هذه المباريات الكبيرة:

- حراسة المرمى: أندريه أونانا

- الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي لخت، لوك شاو، أمادو ديالو

- الوسط: مانويل أوجارتي، ماسون ماونت، ديوجو دالوت

- الهجوم: أليخاندرو جارناشو، برونو فيرنانديز، راسموس هويلند

جدول مواجهات الجولة الـ 14 في الدوري الإنجليزي



- إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس: تلعب المباراة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

- ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد: تلعب المباراة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

- ساوثهامبتون ضد تشيلسي: تلعب المباراة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

- مانشستر سيتي ضد نوتنجهام: تلعب المباراة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

- نيوكاسل ضد ليفربول: تلعب المباراة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

- إيفرتون ضد ولفرهامبتون: تلعب المباراة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

- أرسنال ضد مانشستر يونايتد: تلعب المباراة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

- أستون فيلا ضد برينتفورد: تلعب المباراة يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.

- فولهام ضد برايتون: تلعب المباراة يوم الخميس 5 ديسمبر، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

- بورنموث ضد توتنهام: تلعب المباراة يوم الخميس 5 ديسمبر، في تمام العاشرة والربع مساءً.