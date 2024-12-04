تفاصيل جديدة حول شحوط باخرة سياحية بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

تعرضت باخرة سياحية تدعي كروان فيجن إلى الشحوط في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا وعلى متنها 59 سائحا كانوا في طريقهم إلى محافظة بني سويف.


وبحسب مصدر من الوحدات المحلية لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، فإنه الباخرة السياحية كانت قادمة من مرسي اخناتون في محافظة المنيا ومتوجها إلى محافظة بني سويف، مشيرا ان على متنها نحو 59 سائحا بنحو 57 من ألمانيا و2 من فرنسا.

شحوط باخرة سياحية بالمنيا

وأشار أن تم الدفع بقاطرة من أجل سحب الباخرة من أجل تسييرها لاستكمال رحلتها إلى محافظة بني سويف.

 

وكانت الاجهز الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتعرض باخرة سياحية للشحوط بدوار إحدى الجزر في نهر النيل أمام مركز المنيا


على الفور إنتقلت قوات المسطحات المائية والعائمات وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين أن الباخرة شحطة أمام احد الجزر النيلية وعلى متنها اكثر من 50 سائحا أجنبيا.

وتم الدفع من قبل الوحدات المحلية والمسطحات المائية بقاطرة لسحب الباخرة.


تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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