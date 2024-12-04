"بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" ندوة بكلية التربية جامعة أسيوط

نظمت كلية التربية بجامعة أسيوط اليوم الأربعاء ندوات تثقيفية ضمن أنشطة مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل عميد الكلية

وجاءت الندوات بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتعاطي بمجلس الوزراء، وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي، ومدير عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور الدكتور محمد جابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على مواصلة المشاركة في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة؛ والمساهمة في نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز الثقافة التراثية، والهوية الوطنية لدى الشباب، وإحياء التراث الوطني بما يسهم في تنمية وتطوير المجتمع بشكل عام، وذلك بتعزيز الفعاليات التي تسلط الضوء على المعالم السياحية ودورها في دعم التراث والثقافة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبدالمولى، بتميز أبناء الكلية في مختلف الأنشطة الطلابية بالجامعة، داعيًا إياهم إلى المشاركة في البرامج التوعوية، والتدريبية المتنوعة، التي توفرها الجامعة بالتعاون مع مختلف الوزارات، والهيئات؛ حرصًا على بناء شخصيتهم، وتنمية قدراتهم الفكرية، والبدنية، والنفسية.

ورحّب الدكتور حسن حويل؛ بضيوف الكلية، مُثنيًا علي جهود إدارة الجامعة في تطوير جميع الكليات، والقطاعات، وحرصها على المشاركة الفعّالة في المبادرات الرئاسية؛ التى تستهدف توعية الطلاب بالاهتمام بالصحة، وممارسة الرياضة فى ظل الجمهورية الجديدة، التى تضع الإنسان المصرى فى مقدمه أولوياتها.

وتناولت ندوة "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، وحاضر خلالها الدكتور سمير عبدالتواب مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط؛ تاريخ أسيوط القديم، والمعالم السياحية، والأثرية بمحافظة أسيوط، إلى جانب الإهتمام بالمرأة المصرية، وحقوق الأسري فى الحروب.

وتناولت ندوة مكافحة انتشار المواد المخدرة بين الطلاب، وحاضر خلالها؛ الدكتور نادى سيد على مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتعاطي بمجلس الوزراء، موضحا أنواع المخدرات المختلفة، والآثار الخطيرة لكل منها على صحة الإنسان الجسدية، والنفسية، والعقلية، وأضرار الاستخدام السيئ للأدوية دون إشراف طبى، إلي جانب عرض الخدمات الذى يقدمها الصندوق داخل المحافظة، فضلًا عن دور الدولة في دعم مراكز علاج الإدمان، وتوفير الإمكانيات، والدعم النفسى والإجتماعى للمتعافين من الإدمان.



والجدير بالذكر ان شارك في الإشراف على الفعاليات؛ الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وغريب خيري زكي مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وأميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الإجتماعي، والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.