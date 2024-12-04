مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تقوم بتطوير سوق السمك

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جانب من السوق
جانب من السوق

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بتطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتطوير الشامل في منظومة الطرق على مستوى محافظات الجمهورية.

حيث تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام المديرية، اليوم الأربعاء، بتنفيذ آخر مراحل تطوير منطقة سوق السمك بسوق الجمعة بمنطقة الشهداء تمهيدًا لإعادة افتتاح السوق بعد تطوير الموقع وتأسيس الشارع، هذا إلى جانب إنشاء جريلات صرف المياه وتغيير شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب وأعمال الإنارة.

يأتي ذلك في إطار الخطة التي أقرها محافظ الإسماعيلية بتطوير جميع الأسواق على مستوى المحافظة وخلق بيئة نظيفة وصحية لأماكن البيع والشراء؛ حفاظا على الصحة العامة.

وعلى جانب آخر، تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم الأجزاء المتهالكة من الطرق والناتجة عن توصيل المرافق الخاصة بالاتصالات والكهرباء والصرف الصحي، وذلك في عدد من الشوارع بمدينة القنطرة غرب؛ حفاظًا على الشكل الحضاري للمحافظة ولتسهيل حركة المركبات.

محافظ الإسماعيلية رصف سوق الجمعة سوق السمك

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