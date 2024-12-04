الرئيس الروسي: إفريقيا شريك موثوق وتتمتع بآفاق جيدة للتنمية

عربي ودولي
الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين - أرشيفية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة ألقاها في أعمال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" اليوم الأربعاء، أن إفريقيا تعتبر شريكا موثوقا لروسيا، وتتمتع بآفاق جيدة للتنمية.

وقال الرئيس إن "إفريقيا شريك موثوق، ولدينا الكثير من القواسم المشتركة مع شعوب هذه القارة"، مشيرا إلى أن إفريقيا قريبة من روسيا روحيا لأنها تقدر سيادتها.

وأضاف: "بغض النظر عن أي شيء آخر، تبدو إفريقيا قارة نائية جغرافيا تماما، لكنها قارة قريبة منا روحيا"، لافتا إلى أنه "يعيش في البلدان الإفريقية أناس شجعان للغاية ومحبون للحرية".

وقال بوتين إنهم "يقدرون سيادتهم، ويعتمدون عليها ونحن واثقون من أنهم سيتخذون قرارات لصالح شعوبهم ودولهم"، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بآفاق تنمية جيدة، وهذا هو تقييم العالم بما في ذلك مجتمع الخبراء الغربيين.

وأضاف: "تتمتع القارة الإفريقية بآفاق تنمية جيدة للغاية.. بالمناسبة هذه ليست تقييماتنا، إنها تقييمات لمجتمع الخبراء العالمي بما في ذلك العديد من أصدقائي من ألمانيا، وتقول دول أخرى إنها تريد وتخطط أيضا لزيادة نشاطها في إفريقيا".

ويشارك الرئيس بوتين في أعمال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" الذي ينظمه بنك (في تي بي) بالعاصمة الروسية موسكو، ويستمر على مدى يومين بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام هذا المنتدى منذ عام 2009، حيث يُعد أحد المنصات الرائدة لجذب رؤوس الأموال للاقتصاد الروسي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية للبلاد.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البلدان الإفريقية مناخ الاستثمار منتدى الاستثمار

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

خلال المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي.. أسامة إمام ومنال عبد القادر يقدمان «حلولاً مبتكرة» للتعليم والبحث العلمي في العالم العربي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ونيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز