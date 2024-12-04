الرئيس الروسي: إفريقيا شريك موثوق وتتمتع بآفاق جيدة للتنمية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة ألقاها في أعمال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" اليوم الأربعاء، أن إفريقيا تعتبر شريكا موثوقا لروسيا، وتتمتع بآفاق جيدة للتنمية.

وقال الرئيس إن "إفريقيا شريك موثوق، ولدينا الكثير من القواسم المشتركة مع شعوب هذه القارة"، مشيرا إلى أن إفريقيا قريبة من روسيا روحيا لأنها تقدر سيادتها.

وأضاف: "بغض النظر عن أي شيء آخر، تبدو إفريقيا قارة نائية جغرافيا تماما، لكنها قارة قريبة منا روحيا"، لافتا إلى أنه "يعيش في البلدان الإفريقية أناس شجعان للغاية ومحبون للحرية".

وقال بوتين إنهم "يقدرون سيادتهم، ويعتمدون عليها ونحن واثقون من أنهم سيتخذون قرارات لصالح شعوبهم ودولهم"، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بآفاق تنمية جيدة، وهذا هو تقييم العالم بما في ذلك مجتمع الخبراء الغربيين.

وأضاف: "تتمتع القارة الإفريقية بآفاق تنمية جيدة للغاية.. بالمناسبة هذه ليست تقييماتنا، إنها تقييمات لمجتمع الخبراء العالمي بما في ذلك العديد من أصدقائي من ألمانيا، وتقول دول أخرى إنها تريد وتخطط أيضا لزيادة نشاطها في إفريقيا".

ويشارك الرئيس بوتين في أعمال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" الذي ينظمه بنك (في تي بي) بالعاصمة الروسية موسكو، ويستمر على مدى يومين بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام هذا المنتدى منذ عام 2009، حيث يُعد أحد المنصات الرائدة لجذب رؤوس الأموال للاقتصاد الروسي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية للبلاد.