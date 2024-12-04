مدرب قرية عامر: الأداء الرجولي والإلتزام سر الفوز علي بورتو السويس

مدرب قرية عامر: الأداء الرجولي والإلتزام سر الفوز علي بورتو السويس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عبر هيثم عبدة المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى قرية عامر، عن سعادته بعد الفوز على فريق بورتو السويس بنتيجة 3 – 0 في المباراة المؤجلة من الاسبوع الخامس بالمجموعة السابعة بدورى القسم الثالث.
 
وقال عبدة، ان المباراة امام فريق بورتو المحترم كانت صعبه، لكن اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية وتمكنوا بالتزامهم أن يتصدروا المجموعة بالتساوى مع فريق الزرقا برصيد 17 نقطة لكل فريق.
 
واستكمل سندعم الفريق فى شهر يناير المقبل بالاعبين ستكون اضافة للفرقة، مؤكدا بان يدرك تماما هناك أندية ستنتفض بقوة خلال الفترة القادمة وهدعم صفوفها بشكل جيد مثل الزرقا والرباط والانوار وراس البر وان المنافسة في المجموعة لن تحسم الا في الامتار الأخيرة وأن الفريق الذى يمتلك عدد من اللاعبين داخل الملعب وعلي دكه الاحتياطى ويمتلك الخبرات هو من سيحقق النجاح في النهاية.
 
واضاف ان مفاوضات منتخب السويس مع اللاعيبن أمر مشورع لنادي المحافظة لذي يستحق كل الدعم من الجمع، ولكننا نسعي لتحقيق الصعود من خلال الحفاظ علي اللاعبين المؤثرين داخل الفريق وعدم التفريط فيهم.
 
وأشاد بمجلس الادارة برئاسه جمال عثمان ومحمد رمضان راعي الفريق وأحمد جمعه المشرف العام، لدعمهم المستمر للفريق بكل قوه بتوفير كل شيء للجهاز الفنى واللاعبين لتحقيق حلم الصعود لابناء القرية.

قرية عامر السويس بورتو عامر مظاليم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

خلال المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي.. أسامة إمام ومنال عبد القادر يقدمان «حلولاً مبتكرة» للتعليم والبحث العلمي في العالم العربي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ونيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز