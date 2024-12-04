مدرب قرية عامر: الأداء الرجولي والإلتزام سر الفوز علي بورتو السويس

عبر هيثم عبدة المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى قرية عامر، عن سعادته بعد الفوز على فريق بورتو السويس بنتيجة 3 – 0 في المباراة المؤجلة من الاسبوع الخامس بالمجموعة السابعة بدورى القسم الثالث.



وقال عبدة، ان المباراة امام فريق بورتو المحترم كانت صعبه، لكن اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية وتمكنوا بالتزامهم أن يتصدروا المجموعة بالتساوى مع فريق الزرقا برصيد 17 نقطة لكل فريق.



واستكمل سندعم الفريق فى شهر يناير المقبل بالاعبين ستكون اضافة للفرقة، مؤكدا بان يدرك تماما هناك أندية ستنتفض بقوة خلال الفترة القادمة وهدعم صفوفها بشكل جيد مثل الزرقا والرباط والانوار وراس البر وان المنافسة في المجموعة لن تحسم الا في الامتار الأخيرة وأن الفريق الذى يمتلك عدد من اللاعبين داخل الملعب وعلي دكه الاحتياطى ويمتلك الخبرات هو من سيحقق النجاح في النهاية.



واضاف ان مفاوضات منتخب السويس مع اللاعيبن أمر مشورع لنادي المحافظة لذي يستحق كل الدعم من الجمع، ولكننا نسعي لتحقيق الصعود من خلال الحفاظ علي اللاعبين المؤثرين داخل الفريق وعدم التفريط فيهم.



وأشاد بمجلس الادارة برئاسه جمال عثمان ومحمد رمضان راعي الفريق وأحمد جمعه المشرف العام، لدعمهم المستمر للفريق بكل قوه بتوفير كل شيء للجهاز الفنى واللاعبين لتحقيق حلم الصعود لابناء القرية.