إحالة أوراق شقيقين للمفتي لقتلهم شخص وشروعهم في قتل أخر بالقليوبية

محافظات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، إحالة أوراق شقيقين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، وذلك لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليويية، وحددت جلسة 8 / 1 / 2025 القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة المتهمين:- "مؤمن أ ع ع " 20 سنة، و"سيف أع ع " 21 سنة في القضية رقم ١٥٦٥٠ / ٢٠٢٢ جنح الخصوص، والمقيدة برقم 3868 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، لأنهما في 15 / 11 / 2022 بدائرة قسم الخصوص - محافظة القليوبية قتلا المجني عليه محمود حامد عبد القوي عبد الباسط عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم، وقد أعدا لذلك سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وتربصا للأخير في المكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصدًا من ذلك ازهاق روحه الا أنه حاد عن الهدف وأصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه شرعا في قتل المجني عليه أشرف محمد علي السيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن أعدا لذلك سلاحا ناريًا فرد خرطوش وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصدًا من ذلك ازهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص.

وأوضح أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما في حيازته أو إحرازه.

جنايات شبرا الخيمة فضيلة مفتي الجمهورية محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة

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