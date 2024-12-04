المصري يستقر على مقر اقامته بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو استعدادًا لملاقاة بلاك بولز بالكونفيدرالية

الفجر الرياضي
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

استقر محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري  على اختيار فندق أوتيا بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو كمقر لاقامة الفريق الأول استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق بلاك بولز   ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

المصري يستقر على مقر اقامته بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو

وتنطلق هذه  المباراة في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني.

الجدير بالذكر أن بعثة المصري التي يترأسها  محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول، ستغادر القاهرة في الساعة الثانية فجر غدا الخميس، لتصل إلى العاصمة مابوتو في الواحدة ظهرًا  حيث ستتوجه إلى مقر إقامتها بفندق أوتيا والذي يقع بحي السفارات في مابوتو.

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يؤدي الفريق  البورسعيدي تدريباته على ملعب المباراة أيام الخميس والجمعة والسبت وذلك بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين السفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق وكافة الجهات المعنية بموزمبيق.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و بلاك بولز الموزمبيقي  عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

المصري بلاك بولز الكونفدرالية الكونفيدرالية الأفريقية النادي المصري بلاك بولز الموزمبيقي

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