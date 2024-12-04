نصير مزراوي يرفض ارتداء سترة دعم المثلية وتأييد من مانشستر يونايتد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

رفض تلمغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد قميص دعم المثلية وذلك في مباراته الأخيرة أمام إيفرتون والذي تفوق فيها اليونايتد برباعية.


وقرر المغربي عدم ارتداء القميص بشكل قاطع من أجل الحفاظ على مبادئه الدينية، لتكون الأزمة في ارتداء جميع اللاعبين القميص عدى لاعب واحد.

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تضامن من مانشستر يونايتد

لكن المفاجاة كانت في رفض جميع اللاعبين ارتداء قميص دعم المثلية أمام إيفرتون بساعات قليلة قبل المباراة تضامنا مع زميلهم وحماية لهم من النقد العلني في موقف مشرف.

وجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد سيواجه مساء اليوم الأربعاء منافسه آرسنال على ملعب "الإمارات" ضمن قمة الجولة الـ14 في الدوري الإنجليزي.

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