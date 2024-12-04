محافظ أسوان يفتتح المعرض المحلى للعلوم والهندسة ( إيسف 205 )

إفتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات المعرض المحلى للعلوم والهندسة ( إيسف 2025 )، والذى نظمه مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم داخل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم، فضلًا عن قيادات وأعضاء هيئة التدريس، ووسط مشاركة 72 طالب وطالبة بمرحلة التعليم الإعدادى والثانوى العام والفنى، والذين يتنافسون بـ 52 مشروع لتأهيل 10 مشروعات منهم للمنافسة على مستوى الجمهورية من خلال التقيميات التى تقوم بها لجنة التحكيم من الأكاديمية العربية وجامعة أسوان

وعقب تفقده للأعمال المشاركة بالمعرض، كلف الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بمديرية التربية والتعليم بتشكيل لجنة مشتركة لدعم المشروعات الـ 10 التى تم تأهيلها لتحقيق كافة مقومات النجاح لها وإبرازها وإظهارها بشكل مشرف للحصول على مراكز متقدمة فى منافستها على مستوى الجمهورية

معربًا عن سعادته لما شهده من أعمال وإبتكارات فنية متميزة لأبناء المحافظة والتى تعبر عن إصرار وعزيمة والروح المعنوية العالية لهم ليصبحوا مبتكرين ومبدعين ومؤهلين وأصحاب مشروعات رائدة تساهم فى نهضة وطنهم الغالى مصر بسواعدهم القوية وعقولهم المتفتحة

وأكد إسماعيل كمال على أن تنظيم هذا المعرض يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإستثمار الأمثل للطاقات الإيجابية لأبنائنا لتأهيلهم للمنافسة على المستوى المحلى والقومى والدولى من خلال دعمهم وتشجيعهم على المشاركة فى هذه البرامج والمعارض المتخصصة فى الذكاء الإصطناعى والإبداعات والإبتكارات العلمية والهندسية، لينعكس ذلك بدوره بالتوسع فى مجالات ريادة الأعمال والمشروعات التى تعتمد على التكنولوجيا والعلوم الهندسية الحديثة بما يساهم فى تحقيق مستقبل واعد لهم ولوطنهم وإستثمار ذلك فى تنمية الدخل القومى

هذا وقد شهدت فعاليات المعرض تكريم محافظ أسوان ومرافقيه للطلاب الفائزين والمؤهلين للمنافسة جمهوريًا، وكذا تكريم أعضاء لجان التحكيم.