أمن الفيوم يكشف لغز العثور على جثة دون رأس ومجهولة الهوية ببحر الرفيع

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الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من كشف لغز العثور على جثة شخص مجهول الهوية ودون رأس يطوف فوق سطح المياه في بحر الرفيع بدائرة قسم شرطة سنورس، حيث كشفت التحريات الأوليةإلى أن الجثة لشاب يدعى "يوسف.ع.أ " 20عاما، ومقيم بشارع بورة الزيني بمركز سنورس، وجاري تحديد هوية مرتكب الواقعة.
 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغ من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة في بحر الرفيع بدائرة المركز.

 

وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية، وبإخراج الجثة من المياه تبين أنها دون رأس، ولا يوجد معه أي متعلقات، تم التحفظ على الجثة بمستشفى سنورس المركزي.

 

تحرير محضر بالواقعة 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي أمرت بسرعه ضبط مرتكب الواقعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

أمن الفيوم يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة دون رأس ببحر الرفيع

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