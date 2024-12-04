مدرب بيراميدز مرشح لتدريب غزل المحلة

الفجر الرياضي
محمود فتح الله مع
محمود فتح الله مع تاكيس جونياس

دخل محمود فتح الله المدرب العام السابق لفريق بيراميدز ضمن دائرة المرشحين لتدريب فريق غزل المحلة في الفترة الحالية، خلفًا لأحمد عيد عبد الملك المدير الفني السابق للفريق، والذي تقدم باستقالته من تدريب المحلة مؤخرًا.

فتح الله يدخل دائرة المرشحين لتدريب غزل المحلة

ويعد محمود فتح الله أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة بنادي غزل المحلة، بعد ترشيح اللجنة الفنية بالنادي له لقيادة الفريق، خاصة وأنه أحد أبناء غزل المحلة.

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وسبق وعمل فتح الله لفترة طويلة مدربًا عامًا لفريق بيراميدز واكتسب العديد من الخبرات في مجال التدريب لعمله مع العديد من المدربين الأجانب الذين تعاقبوا على تدريب الفريق.

وكان محمود فتح الله رفض عدة عروض من أندية بدوري المحترفين والدوري الممتاز في الآونة الأخيرة لعدم اقتناعه بها.

محمود فتح الله بيراميدز غزل المحلة أحمد عيد عبد الملك الدوري المصري

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