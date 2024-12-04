محافظ أسوان يأمر الشركة المنفذة بإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف خلال 15 يومًا

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اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان مع التنفيذيين

 إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالشركة المنفذة لمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى، الممتد من محكمة أسوان وحتى كوبرى السيل الجديد مرورًا بشارع كسر الحجر بطول 2.2 كم حيث يضم المشروع 2 خط بولى أثيلين قدرة 560 مللى و350 مللى، وفور تشغيله سيتم إلغاء الخط الحالى بقدرة 12 بوصة أسبستوس 

 

 وخلال اللقاء الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية، 

شدد محافظ أسوان على ضرورة الإنتهاء من هذا المشروع خلال 15 يومًا لما سيحققه من عوائد إيجابية فى تدعيم شبكات وروافع المياه للعديد من المناطق السكنية، وإنتظام تشغيل مياه الشرب، والقضاء على الإنقطاع المتكرر بها، فضلًا عن إستكمال أعمال الرصف بهذا الطريق الحيوى، وضع اللمسات الحضارية من التطوير والتجميل والدهانات والتشجير والإنارة والبلدورات حتى يتسنى تحويل هذا الطريق لمحور مرورى متكامل 

 

 مكلفًا الشركة المنفذة أيضًا بضرورة أن يتم بالتوازى الإنتهاء من مشروع خط مياه الشرب الممتد من محطة مياه كوم أمبو إلى محطة مياه نصر النوبة بطول 10 كم، وبقطر 560 مللى في غضون شهر من الآن لأهميته الحيوية فى إنتظام تشغيل المياه بالمناطق المستهدفة على الوجه الأكمل.

المتابعة الميدانية المناطق السكنية خطوط مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي محور مروري محمد مندور

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