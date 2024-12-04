محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة لفحص تظلمات المتقدمين لمشروع "سكن كريم"

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تشكيل لجنة من الجهات المختصة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية الخاصة بمشروع "سكن كريم"، والتي أجريت في المراكز السبعة المستهدفة بالمحافظة " طما، المراغة، المنشاة، جرجا، البلينا، ساقلتة، ودار السلام ".

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستقوم ببحث ودراسة كافة التظلمات، على أن تُعرض نتائج أعمالها على السيد المحافظ خلال خمسة أيام من بدء عملها.

جدير بالذكر أن باب التظلمات سيُفتح أمام المواطنين خلال الفترة من غدا الخميس الموافق 5 ديسمبر وحتى يوم الاثنين القادم الموافق 9 ديسمبر الجاري، وأشار المحافظ أن جميع الطلبات الفائزة بالقرعة قد خضعت للفحص من قبل الوحدات المحلية المعنية، دون تدخل من أي جهة، وذلك بعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية.