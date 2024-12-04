الأسد يصدر مرسوما يقضي بإضافة 50% إلى رواتب العسكريين السوريين

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الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 28 القاضي بإضافة نسبة 50 % إلى رواتب العسكريين السوريين.

ويقضي المرسوم الصادر اليوم بإضافة نسبة 50 % إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته، مع احتفاظ المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن من خوض وحدات الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة بمختلف صنوف الأسلحة مع التنظيمات الإرهابية على محور جبل زين العابدين شمال شرق مدينة حماة ومحور الريف الشمالي الغربي للمدينة وتوقع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين.

وشن مسلحون بقيادة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية هجوما على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي وسيطروا على المدينة، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين.
 

اشتباكات عنيفة الجيش العربي السوري التنظيمات الإرهابية الرئيس السوري بشار الأسد

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