محافظ الجيزة: استمرار العمل بسوق اليوم الواحد بإمبابة يوم الجمعة المقبل

أخبار مصر
سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

أعلنت محافظة الجيزة إنه نظرًا لنجاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة والذي تم افتتاحه يوم الجمعة الماضي والذي شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين فإنه سيتم استمرار العمل وانعقاد السوق يوم الجمعة المقبل الموافق ٦ ديسمبر وذلك لتحقيق أقصى استفادة من المواطنين. 
وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بمتابعه انتظام انعقاد السوق يوم الجمعة القادم وتقديم كافه سبل الدعم للجهات المعنية لضمان جاهزية الموقع نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء امبابه والمنيرة الغربية والوراق. 
وتوضح محافظة الجيزة أنه وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تتم التجهيزات اللازمة حاليا لتنظيم سوق آخر لخدمة أحياء جنوب الجيزة والعمرانية وسوف يتم الإعلان عنه قريبًا لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.

الجيزة سوق اليوم الواحد

مواد متعلقة

تطوير ورفع كفاءة وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع حي جنوب الجيزة

محافظ الجيزة: ضرورة تعزيز التعليم في مجال تغير المناخ لرفع قدرات المجتمع حول العمل المناخي

محافظ الجيزة يشارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم بالمملكة العربية السعودية

محافظة الجيزة تزيل تعديات وإشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين

تخصيص أرقام للشكاوى والبلاغات بمحافظة الجيزة..تعرف عليها

محافظ الجيزة يكلف محمد مرعي للقيام بأعمال رئيس حي الدقي

محافظ الجيزة ينعى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق

محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة منهم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - رويترز: حماس تهدد إسرائيل التخلص من الأسرى تحسبا لأي "مغامرة" صهيونية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز