محافظ المنيا: 200% زيادة في طلبات التصالح و30 ضعفًا في التحصيل خلال 3 أشهر

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محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحقيق زيادة بنسبة 200% في عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء، وارتفاع نسبة القبول إلى 120%، بالإضافة إلى زيادة تحصيل المبالغ المالية بمقدار 30 ضعفًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع  الذى عقده المحافظ مع مدير ادارة التفتيش الفنى الهندسى و46  من المهندسين الجدد ممن  تمت الاستعانة بهم لدفع منظومة التصالح فى مراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية العمل بروح الفريق مع الوحدات المحلية لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات، بما يحقق مصلحة المواطنين. كما كلف المهندس خالد طه، مدير إدارة التفتيش الفني الهندسي، بتقديم الدعم اللوجستي الكامل للمهندسين وتنظيم دورات تدريبية دورية لتعزيز كفاءتهم في التعامل مع منظومة التصالح، بهدف تسريع وتيرة العمل وإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن.

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