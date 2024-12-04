هاتفيا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في المنطقة

أخبار مصر
بوابة الفجر

جرى اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ونظيره الروسي "سيرجي لافروف".

تناول الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وذلك اتصالًا بالتطورات الأخيرة التي يشهدها شمال سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي، موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد وزير الخارجية، على الأهمية البالغة لحماية المدنيين في ظل التداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار وتيرة التنسيق المشترك بين البلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات في السودان، وكذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث اتفقا على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية.

غزة مصر روسيا وزارة الخارجية
Elfagr.org

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