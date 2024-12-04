غادة رجب تُهدى زوجها عبدالله حسن أغنية على الهواء مباشرة والأخير يرد عليها بقصيدة

الفجر الفني
غادة رجب
غادة رجب

فاجئت المطربة غادة رجب زوجها الشاعر عبدالله حسن، بأغنية "في يوم وليلة" على الهواء مباشرة في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "CBC" وتقديم الاعلاميتين مني عبدالغني ومها الصغير، قائلة: "بناتي ليلي وخديجة اخذوا كل الحب مني وكمان الدهم عبدالله حسن".

عن تحضيراتها القادمة قالت المطربة غادة رجب إنها تستعد لأغنية جديدة مع شقيقتها تحمل الكثير من البهجة والسعادة، ومن جانبه، اهدى عبدالله زوجته غادة رجب قصيدة بعنوان "املكيني".

فيما قال الشاعر عبدالله حسن، إنه يسعى لتربية أبنائه بشكل إيجابي، معلنًا رفضه التام للهاتف المحمول، مضيفًا: "مستحيل أخلي بنتي تشيل موبايل غير لما تكون مدركة لكي حاجه علشان فيه اضرار كتيرة للسوشيال ميديا، علشان كده ببعدهم عنها".

 

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