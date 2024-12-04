محافظ البحيرة والسفير الهولندي يفتتحان ملعب بمركز شباب ويشهدان مباراة كرة قدم نسائية (فيديو وصور)

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والسفير الهولندي بيتر موليما، والدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أعمال تطوير ملعب مركز شباب بلقطر الشرقية بمركز أبو حمص، وشهدوا مباراة للكرة النسائية بحضور اللاعب الدولي الهولندي أرون وينتر.

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حيث بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ومملكة هولندا، ثم ألقت الدكتورة جاكلين عازر كلمة رحبت خلالها بالسفير الهولندي والوفد المرافق له، مشيدةً بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، مؤكده أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة لتحويل الشراكات الدولية إلى مشروعات ملموسة تخدم المواطنين.

وأشادت المحافظ بالدور الحيوي لنادي روتاري الإسكندرية والبحيرة، والذي انعكس إيجابًا على العديد من المشروعات بالمحافظة، ومنها إنشاء مدرسة روتارية بقرية كوم النوام بمركز دمنهور، مؤكده أن تطوير مراكز الشباب والبنية التحتية الرياضية يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية، حيث يُعد المشروع من مبادرات "بداية وحياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجًا، وتطوير البنية التحتية الرياضية بالمحافظة.

من جهته، أعرب السفير الهولندي بيتر موليما عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الرياضي الهام بمحافظة البحيرة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر وهولندا في مختلف المجالات، وأشار إلى أن دعم الرياضة النسائية يعكس خطوة هامة نحو تمكين الشباب والفتيات من تحقيق طموحاتهم الرياضية، كما أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التنمية والرياضة.

وخلال الاحتفالية انطلقت عروض لفريق نادي بلقطر الشرقية للكاراتيه، تلاها مباراة لكرة القدم النسائية بين مركزي شباب الحجانية وإيتاي البارود، والتي لاقت تفاعلًا وحماسًا كبيرين من الحضور.

وفي ختام الفعالية، قام السفير الهولندي ومحافظ البحيرة بتكريم 15 مدربًا ممن تلقوا تدريباتهم في برنامج World Coaches التابع للاتحاد الهولندي لكرة القدم، حيث تم تدريبهم على مهارات كرة القدم والمهارات المختلفة، واختُتمت الفاعلية بتفقد في أرجاء الملعب، والتقاط الصور التذكارية مع الفرق المشاركة.

حضر الاحتفالية كلا من، اللواء أركان حرب محمد نصار، مساعد رئيس المنطقة الشمالية العسكرية، والأستاذ منير شحفة، رئيس نادي روتاري الإسكندرية، واللواء مدحت الزغد، رئيس مركز ومدينة أبو حمص، والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، والدكتور أشرف يونس، رئيس نادي روتاري دمنهور، إلى جانب أعضاء نادي روتاري الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

البحيرة

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