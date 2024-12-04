إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "ضي" قبل عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أطلق فريق إنتاج فيلم "ضي" البوستر الرسمي للفيلم قبيل عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي سيُقام في السعودية يوم 5 ديسمبر. الفيلم، من إخراج كريم الشناوي، يتبع قصة مراهق ألبينو نوبي في رحلة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته ومدرسة الموسيقى، وهو يسعى لتحقيق حلمه باستخدام صوته الساحر.

من جانبه يعد فيلم "ضي" يعيد إحياء الحضور السينمائي المصري من خلال تسليط الضوء على المواهب المتنوعة من مختلف الجنسيات. يضم الفيلم ممثلين من السعودية والسودان، مثل آسيل عمران وإسلام مبارك، بالإضافة إلى الفنانين المصريين حنين سعيد وبدر محمد، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإنتاج هيثم دبور وكريم الشناوي، ويشارك فيصل بالطيور كمنتج مشارك.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعبر عن سعادته بفيلم ضي

كما أعرب مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن سعادته لاختيار فيلم "ضي" لافتتاح دورته، مؤكدًا على تميز الفيلم بلغة سينمائية فريدة وقصة جذابة تعكس رحلة مراهق ألبينو في جنوب مصر نحو تحقيق حلمه، مما يضفي قيمة مضافة للمهرجان.

تفاصيل إختيار بطل فيلم ضي

يذكر أن فيلم "ضي" اختار بطل الفيلم، بدر محمد، بعد رحلة بحث طويلة امتدت لعام ونصف، تضمنت عشرات تجارب الأداء في مختلف محافظات مصر. تم اختيار بدر بناءً على مواصفاته الخاصة شكليًا وقدرته على التمثيل والغناء، ليؤدي دور ضي في هذه القصة المميزة.