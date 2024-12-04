الجيش الإسرائيلي يوجه بيانا عاجلا إلى سكان لبنان

وجه الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء بيانا عاجلا إلى سكان لبنان.

وجاء في بيان الجيش: "أذكركم أنه يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري، حتى إشعار آخر".

وأضاف في البيان: "جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر.

كما حذر الجيش سكان قرى الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة، من العودة إلى منازلهم.