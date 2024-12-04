إصابة ثلاثة أشخاص إثر تصادم أتوبيس فى عمود ببركة السبع بالمنوفية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر إصطدام أتوبيس في عمود إنارة على طريق الدبابة بمدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر إصطدام أتوبيس في عمود إنارة على طريق الدبابة التابع لدائرة المركز.

وبالإنتقال تبين إصابة "حاتم طارق" 19 عاما مصاب بإشتباه كسر بالساق اليمني، و"فرح سعيد" 16 عامًا مصابة بكدمات وسحجات بالجسد، و"ياسمين علي" 16 عامًا مصابة بإشتباه كسر بالقدم اليمني، وتم نقل المصابين لمستشفي بركة السبع وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.