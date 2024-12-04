كيف تشاهد مباريات كأس العالم للأندية مجانًا؟





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء أن شبكة البث المباشر (دي إيه زد إن) ستكون الناقل الحصري لكأس العالم للأندية 2025.

أوضح "فيفا" أن الاتفاقية تنص على بث جميع المباريات الـ63 مجانًا على المنصة العالمية بعدة لغات، وتتضمن أيضًا إمكانية الترخيص أيضًا لشبكات البث المحلية المجانية.



وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو: "ضمان متابعة أكبر عدد ممكن من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم للبطولة كان أمرًا ضروريًا للفيفا، والاتفاق مع DAZN (دي إيه زد إن) يضمن لهذه البطولة أن تكون حدث الأندية الأكثر انتشارًا على الإطلاق".

وستكون نسخة 2025 من كأس العالم للأندية هي الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وستقام البطولة في 11 مدينة بالولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، علمًا بأنها كانت تقام سابقا بمشاركة 7 أندية فقط خلال شهر ديسمبر.

وستقام قرعة المجموعات الثماني في ميامي، غداً الخميس.

وتواجه البطولة الجديدة انتقادات متزايدة بسبب ضغط المباريات إضافة إلى مشاكل محتملة بسبب انتهاء عقود اللاعبين يوم 30 يونيو أثناء البطولة.

