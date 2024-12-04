عاجل - سعر جرام الفضة اليوم في الأسواق

سعر جرام الفضة اليوم في الأسواق.. يشهد سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 4-12-2024 في مصر، تحديثًا جديدًا في مختلف المحلات والأسواق المحلية، ومن بينها سعر عيار 999 الذي يعد العيار الأكثر نقاءً ومن أبرزهم انتشارًا داخل الأسواق.

سعر جرام الفضة اليوم في الأسواق

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، سعر الفضة اليوم الأربعاء في مصر دون إضافة المصنعية، حسب آخر تحديث موضح عبر مؤسسة «جولد بيليون» التي تستعرض أسعار الذهب والفضة على مدار اليوم.

سعر جرام الفضة عيار 999

وصل سعر جرام الفضة عيار 999 اليوم في المحلات والأسواق إلى 49.30 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 958

فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 958 في المحلات والأسواق 47.23 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 950

سجل سعر جرام الفضة عيار 950 الآن داخل المحلات والأسواق 46.84 جنيه.

أسعار الفضة اليوم عيار 925

كما سجل سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم داخل المحلات والأسواق 45.60 جنيه.

سعر الفضة عيار 900 في مصر

في حين سجل سعر جرام الفضة عيار 900 اليوم داخل المحلات والأسواق 44.37 جنيه.

سعر الفضة اليوم عيار 800

كما سجل سعر جرام الفضة عيار 800 اليوم داخل المحلات والأسواق 39.44 جنيه.