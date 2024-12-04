القبض على 12 شخصًا في إيطاليا يشتبه بانضمامهم لجماعات نازية

عربي ودولي
علم إيطاليا - أرشيفية
علم إيطاليا - أرشيفية

كشف مسؤولون في إيطاليا، اليوم الأربعاء، القبض على 12 متهما على الأقل، بالانتماء إلى جماعات النازيين الجدد في مدينة بولونيا، شمال إيطاليا.

وأعلنت الشرطة ومكتب المدعي العام تفتيش نحو 12 منزلًا خلال مداهمة استهدفت جماعة  "وحدة المستذئب". ويعيد اسم المجموعة ذكرى منظمة "المستذئبون" النازية، وهي وحدة سرية أنشأتها قوات إس إس، الجناح شبه العسكري للحزب النازي، خلال المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية للتخريب، وإطلاق حرب عصابات.

وقال مدعون إن المداهمات استهدفت 25 متورطًا بين 19 و76 عامًا، في روما وميلانو، وغيرها. وهناك حضور يميني قوي في بولونيا وغيرها في شمال إيطاليا.

ويواجه الموقوفون اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية، والدعاية والتحريض على جرائم على أساس تمييز عنصري أو عرقي أو ديني، وحيازة أسلحة، والتخطيط لانقلاب لإقامة دولة استبداد تقوم على أساس مفهوم النقاء العرقي.

وصادرت السلطات أيضًا مؤلفات يمينية وصورًا لبينيتو موسوليني، الدكتاتور الإيطالي الفاشي. 

الحرب العالمية الثانية إيطاليا شمال ايطاليا حرب عصابات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - رويترز: حماس تهدد إسرائيل التخلص من الأسرى تحسبا لأي "مغامرة" صهيونية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × نيوكاسل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز